Власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.

Об этом сообщает Yle.

По данным издания, на строительство заграждения будет выделено шесть миллионов евро дополнительного финансирования.

Забор начнут строить в юго-восточной части страны. У забора проложат дорогу и установят системы наблюдения.

При этом, как пишет Yle, ограждение не планируют возводить по всей границе с РФ, а только на участках с высоким уровнем риска. Такими участками являются пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории, там установят ограждения протяженностью от 130 до 260 километров.

4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.