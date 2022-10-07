— Благодаря проекту «Хочу жить» россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас уже есть пара успешных «кейсов», но об этом со временем, – рассказал Ким.