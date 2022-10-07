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В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
— Благодаря проекту «Хочу жить» россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас уже есть пара успешных «кейсов», но об этом со временем, – рассказал Ким.
Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:
Напомним, ранее стало известно, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны в рамках проекта Хочу жить.
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В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
— Благодаря проекту «Хочу жить» россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас уже есть пара успешных «кейсов», но об этом со временем, – рассказал Ким.
Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:
Напомним, ранее стало известно, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны в рамках проекта Хочу жить.