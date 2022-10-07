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Чехия и Украина планируют совместное заседание Кабинетов Министров в Киеве 31 октября.
Об этом агентству CTK сказал спикер чешского правительства.
Темами встречи станут последствия российской агрессии и планы по реконструкции Украины. Это первый случай с начала российского вторжения, чтобы в Киев сразу приехало большое количество министров из одной страны ЕС и НАТО. Ожидается, что в поездке примет участие не менее половины чешского кабинета министров.
Сейчас Чешская Республика председательствует в Совете ЕС. Прага регулярно проводит межправительственные консультации с такими странами, как Польша, Словакия и Израиль.
Премьер-министр Петр Фиала посетил Киев в середине марта вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и тогдашним премьер-министром Словении Янезом Яншой.
Напомним, у Чехии есть желание возобновить украинскую экологию после войны.
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Чехия и Украина планируют совместное заседание Кабинетов Министров в Киеве 31 октября.
Об этом агентству CTK сказал спикер чешского правительства.
Темами встречи станут последствия российской агрессии и планы по реконструкции Украины. Это первый случай с начала российского вторжения, чтобы в Киев сразу приехало большое количество министров из одной страны ЕС и НАТО. Ожидается, что в поездке примет участие не менее половины чешского кабинета министров.
Сейчас Чешская Республика председательствует в Совете ЕС. Прага регулярно проводит межправительственные консультации с такими странами, как Польша, Словакия и Израиль.
Премьер-министр Петр Фиала посетил Киев в середине марта вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и тогдашним премьер-министром Словении Янезом Яншой.
Напомним, у Чехии есть желание возобновить украинскую экологию после войны.