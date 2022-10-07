Чехия и Украина планируют совместное заседание Кабинетов Министров в Киеве 31 октября.

Об этом агентству CTK сказал спикер чешского правительства.

Темами встречи станут последствия российской агрессии и планы по реконструкции Украины. Это первый случай с начала российского вторжения, чтобы в Киев сразу приехало большое количество министров из одной страны ЕС и НАТО. Ожидается, что в поездке примет участие не менее половины чешского кабинета министров.

Сейчас Чешская Республика председательствует в Совете ЕС. Прага регулярно проводит межправительственные консультации с такими странами, как Польша, Словакия и Израиль.

Премьер-министр Петр Фиала посетил Киев в середине марта вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и тогдашним премьер-министром Словении Янезом Яншой.

Напомним, у Чехии есть желание возобновить украинскую экологию после войны.