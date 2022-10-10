Массированные ракетные удары и террор мирного населения – «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 10 октября.

— Недавно такой себе Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забросать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры, — сказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, цель российских ракетных атак показать, что новые кадровые назначения главы кремлевского режима Владимира Путина имеют какое-то значение, однако стратегически для России это ничего не меняет. Он подчеркнул, что удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, улицам украинских городов и иностранным дипломатическим представительствам – теракты со стороны России.

— Тактика, по сути, военных преступлений против мирного населения, используемая российской армией в частности в Сирии… Можем условно назвать это фирменным стилем [Суровикина]. Это попытка запугивания, – добавил он.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины 80 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 45 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.