В Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

В связи с этим николаевцев просят пройти опрос — ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.

«Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией восстановления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана», – отметил мэр города.

Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.

Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.