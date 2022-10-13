В Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
В связи с этим николаевцев просят пройти опрос — ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.
«Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией восстановления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана», – отметил мэр города.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.
В Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города, который будет включать концепцию послевоенного восстановления.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
В связи с этим николаевцев просят пройти опрос — ответить на вопросы, касающиеся инфраструктуры их районов и видения будущего развития и внешнего вида Николаева.
«Вместе с иностранными партнерами мы работаем над концепцией восстановления Николаева после нашей победы. Пока архитекторы анализируют наш город, чтобы в дальнейшем разработать новый Генплан Николаева. Мнение николаевцев в этом процессе очень важно. Пройдите, пожалуйста, опрос. Его разработали иностранные архитекторы, а результаты будут переданы непосредственно фирме-разработчику Генплана», – отметил мэр города.
Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.
Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Также Австралия получила запрос от Киева в помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.