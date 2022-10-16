Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять ни одним странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне против Украины.

Его слова передает CNN .

Незадолго до этого американская и украинская разведка утверждала, что российская сторона использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские территории.

— Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта продолжит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене, – сказал он.

Напомним, как военные ведомства, так и мировые СМИ не раз сообщали, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Называли и их конкретные марки (Shahed-136), и вероятное количество заказанных Россией в Иране дронов (2400).