Украинская разведка гарантирует 100 тысяч долларов вознаграждения за пленного бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как стало известно из сообщений российских и сепаратистских ресурсов, эксвотажок ДНР Игорь Гиркин решил возобновить свое участие в войне против Украины.

После этого ряд общественных деятелей Украины предложили вознаграждение тому, кто поймает Игоря Гиркина в плен. К акции присоединились активист Сергей Стерненко, музыкант и военный Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, украинский теннисист-чемпион Сергей Стаховский и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Каждый из них пообещал по 10 тысяч долларов за Игоря Гиркина.

После этого Главное управление разведки объявило, что гарантирует выплату в 100 000 долларов за передачу Игоря Гиркина-Стрелкова в украинский плен, поскольку является одним из самых известных российских террористов.

Напомним, в Украине против бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «ДНР» возбудили ряд уголовных дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Также Игорь Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Информацию об Игоре Гиркине можно передавать разведчикам по номеру: ‎+380 93 117 5809. Связь через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.