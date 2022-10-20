Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты, однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

С 21 октября граждане получат возможность покупать доллары по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на депозит в банке. По окончании срока депозита граждане будут обязаны продать эту валюту обратно банку по официальному курсу на день такой операции.

— Сумма и количество таких вкладов для одного клиента не ограничиваются. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита – от 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения, — отмечает Нацбанк.

Банки, со своей стороны, для нивелирования собственного валютного риска смогут покупать доллары у НБУ на сумму таких депозитных операций по официальному курсу и в дальнейшем будут размещать приобретенную валюту на отдельном счете у НБУ. Банки не будут иметь права использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи Нацбанку по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов. Чтобы компенсировать банкам расходы от проведения таких операций, НБУ будет начислять проценты на валютные остатки на счет банка в НБУ и выплачивать их в гривне.

Нацбанк считает, что такой шаг создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее и снижению давления на курс.

Напомним, Национальный банк Украины восстановил запрет на переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков. Запрет на Р2Р-переводы будет действовать с 5 октября.