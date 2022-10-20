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В Южноукраинском обществе пятнадцать улиц, два бульвара и переулок получили новые названия.
Такое решение принял городской совет, сообщает Южка News.City.
Улицы, бульвары и переулки переименовали в Южноукраинск, поселке Константиновка, селах Панкратово и Ивановка.
В Южноукраинске:
В пгт Константиновка:
В селе Ивановка:
В селе Панкратово:
Ранее депутаты Вознесенского городского совета приняли решение о переименовании улиц и переулков в городе Вознесенске и в селе Раково Вознесенского района.
В Южноукраинском обществе пятнадцать улиц, два бульвара и переулок получили новые названия.
Такое решение принял городской совет, сообщает Южка News.City.
Улицы, бульвары и переулки переименовали в Южноукраинск, поселке Константиновка, селах Панкратово и Ивановка.
В Южноукраинске:
В пгт Константиновка:
В селе Ивановка:
В селе Панкратово:
Ранее депутаты Вознесенского городского совета приняли решение о переименовании улиц и переулков в городе Вознесенске и в селе Раково Вознесенского района.