В Южноукраинском обществе пятнадцать улиц, два бульвара и переулок получили новые названия.

Такое решение принял городской совет, сообщает Южка News.City.

Улицы, бульвары и переулки переименовали в Южноукраинск, поселке Константиновка, селах Панкратово и Ивановка.

В Южноукраинске:

улица Дружбы Народов теперь улица Європейська

улица Маяковского - Свободи

улица Пугачева - Виноградна

бульвар Курчатова - бульвар Мрій

бульвар Цветочный - бульвар Квітковий.

В пгт Константиновка:

улица Кузнечная - Ковальська

улица Лермонтова - Джерельна

улица Маяковского - Свободи

улица Никитина - Творча

улица Островского - Івана Сірка

улица Поспелова - Вечірня

улица Синявского - Петра Сагайдачного

улица Чехмистренко - Центральна

ул. 93 Стрелковой дивизии — Павла Полуботка

ул. 96 Танковой бригады - Івана Мазепи

переулок Пушкинский - Василя Стуса.

В селе Ивановка:

переулок Пушкинский - Затишний

В селе Панкратово:

улица Ломоносова - Харківська

улица Радужная - Веселкова.

Ранее депутаты Вознесенского городского совета приняли решение о переименовании улиц и переулков в городе Вознесенске и в селе Раково Вознесенского района.