Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.

Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении в Европейский совет.

— Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может покинуть Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы «печутся» в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму.

В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой, - сказал президент Украины.