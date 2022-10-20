Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недавние российские атаки в Украине еще одним признаком отчаяния российского президента Владимира Путина, но, по его словам, тот не готов к содержательной дипломатии.

Об этом, как пишет « Европейская правда", он сказал в интервью ABC News.

— Я думаю, это еще один знак отчаяния Путина. В последние несколько недель он пытается мобилизовать силы, он провел эту фейковую аннексию украинских территорий, а теперь военное положение на захваченных территориях – все свидетельствует о его отчаянии, – сказал Блинкен.

По его словам, последние действия России, включая бомбардировку гражданских объектов, энергетической инфраструктуры Украины приближаются к войне «изо всех сил».

– Наша цель просто. Она состоит в том, чтобы быть с украинцами, убедиться, что их страна остается независимой… и, в конечном счете, иметь сильнейшую руку на переговорах, если таковые возникнут, потому что президент Зеленский сам сказал – в какой-то момент все закончится из-за дипломатии, – заявил Блинкен.

В ответ на замечание, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с Путиным, а только со следующим российским президентом, госсекретарь отметил: «Что ж, он четко дал понять, что дипломатия должна в какой-то момент положить конец этому. Но то, что мы видели до сих пор – это отсутствие интереса со стороны Путина к содержательной дипломатии».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин все еще рационален, Блинкен ответил: «Трудно поставить себя на место кого-то другого. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает – или, возможно, лучше сказать, его цели – не рациональны».