Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел онлайн-совещание с послами Украины по вкладу посольств в укрепление обороноспособности нашего государства.

По приглашению Министра в совещании также приняло участие руководство Государственного концерна «Укроборонпром», сообщает МИД.

— В самом начале российского вторжения президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатии задачу максимально активизировать сотрудничество с международными партнерами в военной сфере. На первом этапе прежде всего речь шла о поставках современного оружия и боеприпасов для удовлетворения немедленных потребностей украинской армии. В этой сфере совместными с Министерством обороны усилиями были достигнуты веские результаты. Теперь насущной стала необходимость развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и мощностей изготовления, обслуживания и ремонта оружия, реализации стратегических долгосрочных проектов. Для этого нужно создавать партнерства с другими странами, и мы будем уделять этому вопросу приоритетное значение. Это станет новым этапом укрепления обороноспособности Украины, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

На фоне ракетного террора России против гражданских людей и критической инфраструктуры, а также ситуации на линии фронта Министр озвучил три приоритета, очерченные Главой государства для украинской дипломатии.

- Во-первых, мы работаем над увеличением количества систем противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем большого калибра, реактивных систем залпового огня, боевых бронированных машин, танков и боеприпасов, поставляемых в Украину, - отметил глава МИД.

Вторым приоритетом является обеспечение финансирования партнерами расходов на приобретение в третьих странах вооружений и техники, необходимых Украине.

- Третьим элементом стратегии является сотрудничество с международными партнерами в сфере производства вооружения и боеприпасов, создание баз обслуживания и ремонта техники с участием ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В этом контексте в ходе совещания руководитель ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев очертил основные потребности украинского оборонно-промышленного комплекса и проинформировал о конкретных проектах, нуждающихся в содействии. МИД и ДК «Укроборонпром» договорились о дальнейшей координации действий.

Министр подытожил, что развитие многоуровневой поддержки оборонного сектора с привлечением международных партнеров не только приблизит победу над российским агрессором, но и будет способствовать укреплению долгосрочной безопасности Украины.