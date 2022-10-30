Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщило посольство Германии в Киеве.

Как отмечается, генераторы уже в Украине. Они предназначены для спасателей в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях

В посольстве уточнили, что поставки обеспечило немецкое Федеральное агентство по технической помощи при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

26 октября Германия передала Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.