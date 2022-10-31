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В Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют активное движение техники русских войск.
Об этом сообщил 30 октября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
— Через центр города на выезд на Магуш – танки на тягачах и сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блокпостов и оперативных мероприятий по «зачистке» – выборочной проверки документов и телефонов. Около 8:30 утра из села Юрьевка шли шесть камазов с мобилизованными на полигон возле хутора Бабах-Тарама. На полигон прибыло два вертолета с военным руководством для показухи проверки, - написал Петр Андрющенко.
По его словам, запрет на движение грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе.
- 20-тонные и 40-тонные грузовики, не стесняясь, через весь город. Из-за приоритета внезапного проезда военных оккупантов количество аварий стремительно возросло, – добавил советник мэра.
Учитывая боевые действия и оккупацию города, редакция не может независимо проверить эту информацию.
Блокада Мариуполя началась в начале марта 2022 года и продлилась до середины мая, когда последние защитники завода «Азовсталь» вышли из него в рамках договоренности о дальнейшем обмене.
В настоящее время город полностью оккупирован. По данным городских властей, в Мариуполе продолжается гуманитарная катастрофа, жертвы среди гражданских оценивают по меньшей мере в десятки тысяч человек.
Напомним, в Мариуполе оккупанты начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев – защитников Украины, хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.
В Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют активное движение техники русских войск.
Об этом сообщил 30 октября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
— Через центр города на выезд на Магуш – танки на тягачах и сила грузовиками. Все с пометкой V. С сегодняшнего дня движение техники оккупантов сопровождается установкой мобильных блокпостов и оперативных мероприятий по «зачистке» – выборочной проверки документов и телефонов. Около 8:30 утра из села Юрьевка шли шесть камазов с мобилизованными на полигон возле хутора Бабах-Тарама. На полигон прибыло два вертолета с военным руководством для показухи проверки, - написал Петр Андрющенко.
По его словам, запрет на движение грузовиков через Крымский мост привел к транспортному коллапсу в городе.
- 20-тонные и 40-тонные грузовики, не стесняясь, через весь город. Из-за приоритета внезапного проезда военных оккупантов количество аварий стремительно возросло, – добавил советник мэра.
Учитывая боевые действия и оккупацию города, редакция не может независимо проверить эту информацию.
Блокада Мариуполя началась в начале марта 2022 года и продлилась до середины мая, когда последние защитники завода «Азовсталь» вышли из него в рамках договоренности о дальнейшем обмене.
В настоящее время город полностью оккупирован. По данным городских властей, в Мариуполе продолжается гуманитарная катастрофа, жертвы среди гражданских оценивают по меньшей мере в десятки тысяч человек.
Напомним, в Мариуполе оккупанты начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев – защитников Украины, хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.