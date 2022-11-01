В течение прошедшего дня, 31 октября, авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 оккупанта.

Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет.

Также вечером 31 октября силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Остальные потери врага дознаются.

Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.