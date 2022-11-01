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В течение прошедшего дня, 31 октября, авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 оккупанта.
Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет.
Также вечером 31 октября силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Остальные потери врага дознаются.
Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.
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В течение прошедшего дня, 31 октября, авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 оккупанта.
Демилитаризирован один военный автомобиль и миномет.
Также вечером 31 октября силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Остальные потери врага дознаются.
Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.