НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
Эта кадровая смена может произойти уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.
Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») в Телеграмм сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышевым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется Алексей Кубраков.
Вопрос объединения министерств еще не решен. Собеседники издания отметили, что против этого много голосов.
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НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
Эта кадровая смена может произойти уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.
Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») в Телеграмм сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышевым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется Алексей Кубраков.
Вопрос объединения министерств еще не решен. Собеседники издания отметили, что против этого много голосов.
Читайте на «Цензор.НЕТ": Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?