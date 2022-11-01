НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Эта кадровая смена может произойти уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») в Телеграмм сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышевым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется Алексей Кубраков.

Вопрос объединения министерств еще не решен. Собеседники издания отметили, что против этого много голосов.

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