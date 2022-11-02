Спутники сфотографировали в Стрелковой бухте военные корабли Черноморского флота, среди которых, вероятно, повреждены два фрегата класса «Адмирал Григорьевич» (проект 11356Р «Буревестник»). На снимках они пришвартованы в порту.

Спутниковые фотографии опубликовали несколько аналитиков, ведущих разведку на основе открытых источников.

Снимки были сделаны 1 ноября в 08:35 и 13:06 по Киеву. На фотографиях не видно повреждений фрегатов, но OSINT-расследователи говорят , что повреждения получили по меньшей мере два из них – флагман Черноморского флота Адмирал Макаров и Адмирал Эссен. Флагман на снимках пришвартован правым бортом к причалу, что может свидетельствовать о его ремонте.

Сначала спутник зафиксировал флагман в открытом море на буксире. Через 5 часов корабль оказался у швартовой стенки Стрелковой бухты в Севастополе.

Напомним, Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.