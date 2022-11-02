Николаев и немецкий город Бедбург подписали Меморандум о взаимопонимании и солидарном партнерстве.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, документ предусматривает сотрудничество в вопросах развития гражданского общества и обмен опытом в сферах культуры, экономики, туризма и спорта.

— Особое внимание уделяет молодежным проектам. Как рассказал мне во время онлайн встречи мэр Бедбурга Саша Солбах, в их городе нашли убежище около 300 николаевцев. Они активно участвуют в жизни города и искренне делятся нашей культурой. Поэтому я благодарю всю общину Бедбурга за то, что принимаете наших людей и обеспечиваете их всем необходимым в такое время. Бедбург стал вторым германским городом, с которым Николаев налаживает международные связи. Ранее подобный меморандум мы подписали с Ганновером. Уверен, что вместе мы сможем реализовать очень много проектов, которые пойдут на пользу нашим общинам, – рассказал городской голова.