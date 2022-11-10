Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.

Об этом говорится в вечернем видеообращении Владимира Зеленского к украинцам 9 ноября

— Сейчас в Донецкой области наибольшее противостояние… Стоим, ничего не сдаем… Юг – понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом. В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто сейчас ожидает. Может быть, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы все это боремся, - сказал президент.

Президент подчеркнул, что каждый шаг по деоккупации вызывает сопротивление врага, а это приводит к потере жизней украинских бойцов, поэтому ВСУ движутся «очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска», для освобождения всей украинской земли с наименьшими потерями.

— Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, еще планируем, – подчеркнул президент.

По его словам, об этом говорилось утром на Ставке верховного главнокомандующего.