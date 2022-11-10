Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны уволили 41 населенный пункт.

— Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт уволен, - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Также президент подтвердил, что ВСУ уволили Калиновку, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Зеленский уточнил, что в эти населенные пункты уже вошла полиция и проводятся стабилизационные мероприятия.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что оккупанты минуют в Херсоне все, что могут и хотят сделать его «городом смерти».

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.