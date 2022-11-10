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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны уволили 41 населенный пункт.
— Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт уволен, - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.
Также президент подтвердил, что ВСУ уволили Калиновку, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Зеленский уточнил, что в эти населенные пункты уже вошла полиция и проводятся стабилизационные мероприятия.
Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что оккупанты минуют в Херсоне все, что могут и хотят сделать его «городом смерти».
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны уволили 41 населенный пункт.
— Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт уволен, - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.
Также президент подтвердил, что ВСУ уволили Калиновку, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Зеленский уточнил, что в эти населенные пункты уже вошла полиция и проводятся стабилизационные мероприятия.
Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что оккупанты минуют в Херсоне все, что могут и хотят сделать его «городом смерти».
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.