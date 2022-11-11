Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.

Об этом пишет журналист New York Times Кристиан Триберт в Twitter

Снимки сделаны 11 ноября в 10.25. Они показывают несколько разрушенных пролетов Антоновского моста.

К северо-востоку от Антоновского моста разрушен мост через реку Ингулец в Дарьевке.

Антоновский железнодорожный мост разрушен, как свидетельствуют спутниковые снимки.

Значительные повреждения также отмечены на дамбе Новой Каховки, где разрушены северные секции и шлюзовые ворота.





Днем 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщают, что его могли взорвать оккупанты, выходя из города на левый берег. Херсонские СМИ сообщали, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – взорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.