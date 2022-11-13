12 ноября в Николаеве открыто первое региональное представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными — Консультационный центр Южного региона.

Координатором Консультационного центра назначен председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, сообщает прессслужба облсовета.

— Дан старт работе первого регионального представительства КШПППП – «Консультационный центр» Южного региона, которой будет оказывать разностороннюю помощь семьям наших пленных Героев. Признаюсь, инициатива открытия исходила от меня, как представителя местного самоуправления, потому что мы не можем оставаться в стороне от проблем семей наших защитников, проживающих в наших общинах. Я благодарна за доверие руководства КШПППП и радуюсь, что первое представительство заработало именно у нас – в городе-Герое Николаеве, - отметила председатель Николаевского областного совета.

Все специалисты Консультационного центра прошли обучение в Общественной приемной при Координационном штабе в Киеве.

Сегодня главная цель работы Центра – дать возможность близким и родственникам пропавших и пленных военнослужащих, которые находятся в Николаевской, Одесской, Херсонской областях не ехать за помощью и консультациями в столицу. Все они смогут получить консультации по социальным, юридическим и процедурным вопросам, связанным с пребыванием воина в плену, в частности государственных социальных обязательств, гарантированных в случае попадания в плен в Консультационном центре Южного региона.

В ходе презентации работы Консультационного центра Южного региона также присутствовали представитель Координационного штаба народный депутат Украины Игорь Копытин, николаевский городской голова Александр Сенкевич, руководитель Рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов, руководители областных управлений и ведомств, представители которых вошли в состав Консультационного центра.

— Координационный штаб по обращению с военнопленными предоставляет все возможные ресурсы, знания и опыт работникам в регионах, что позволяет быстро развертывать центры помощи на местах. Наша цель — предоставить квалифицированную помощь всем родным и близким военнопленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах, которые в этом нуждаются, — подчеркнул руководитель Рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выразила благодарность всем, кто каждый день проводит колоссальную работу по освобождению героев - Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку, Кириллу Буданову, Дмитрию Усову и всей команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. И отметила, что органы местного самоуправления на местном уровне должны обеспечить достойную поддержку семьям наших пленных защитников и защитниц.

— Помощь семьям военнопленных для меня приоритетна, как для представителя органов местного самоуправления Николаевщины. В рамках работы над защитой и поддержкой семей наших Героев по моей инициативе были внесены изменения в нашу областную программу «Забота». Эти изменения были приняты депутатами Николаевского областного совета единогласно. 10 млн грн предоставит возможность организовать всестороннюю помощь семьям военнопленных из Николаева. И эта поддержка действительно будет всесторонней – от социальной, материальной и медицинской помощи до организации отдыха детей, - рассказала Анна Замазеева.

Кроме того, председатель облсовета отметила, что в сотрудничестве с Координационным штабом по обращению с военнопленными будет продолжать работу в делегации семей наших защитников-военнопленных по освещению историй пленных Героев. Ведь жизнь каждого нашего Защитника и Защитницы должна быть сохранена!

В Консультационном центре будет возможность получить консультацию по телефону, так и записаться на личную встречу.

Телефон приемной Консультационного центра Южного региона: +38 (080) 020 02 02

Время работы: с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу

Адрес Консультационного центра Южного региона:

54000, г. Николаев, ул. Никольская, 37 (прием по предварительной записи).

Прессрелиз