Украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

Об этом пишет оперативное командование «Юг».

— Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов более чем на 4,5 тысячи квадратных километров. В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные, – отметили там.

В то же время оккупанты не прекращают обстрелы украинских территорий и позиций Сил обороны Украины, а также проводят воздушную разведку. Кроме этого, россияне продолжают избивать по объектам критической инфраструктуры.

— Наша авиация нанесла удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе, ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 40 огневых задач, результаты попаданий доразведывают, – рассказали в ОК «Юг».

Напомним, в последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.