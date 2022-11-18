Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.

Она занимала должность «председателя аппарата» в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района, сообщает СБУ.

Находясь на должности, коллаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также предлагала «места» в рядах оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи «гуманитарной помощи» и денег, выдаваемых отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки.

Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона. В преступную деятельность женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны российской федерации среди местных жителей.

После освобождения района злоумышленница пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, где планировала избежать правосудия. Однако не успела, поскольку сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

В настоящее время она уведомлена о подозрении по части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности. Мероприятия по разоблачению пособницы врага проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, со председателя оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении .