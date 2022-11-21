Высший суд Новой Зеландии признал, что установление минимального возраста избирателей – это дискриминация. Теперь парламент обсуждает, стоит ли его снижать.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правозащитников.

Соответствующий иск подала правозащитная группа Make It 16, которая лоббирует снижение возраста голосования до 16 лет. Мотивировали это тем, что 16-летние могут управлять автомобилем, работать полный рабочий день и платить налоги, а потому должны получить право голоса.

Верховный суд признал, что нынешний возраст избирателей от 18 лет противоречит национальному Биллю о правах, дающих людям право быть свободными от возрастной дискриминации, когда они достигли 16 лет.

Решение суда заставляет парламент обсудить его и рассмотреть в специальном парламентском комитете. Но это не заставляет парламент изменять избирательный возраст.

Напомним, правительство Новой Зеландии приняло решение отправить 120 военных инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании.