Россияне после захвата Снигиревки Николаевской области заняли территорию местной колонии.

Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

— Во время оккупации Снигиревки военнослужащие страны – агрессора вывезли осужденных в Херсон и обустроились в здании исправительной колонии, – говорится в сообщении.

Отходя, оккупанты разграбили помещение государственного учреждения «Снегиревская исправительная колония №5». Также они оставили ряд следов их пребывания. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Правоохранители ищут свидетелей и потерпевших от незаконных действий представителей РФ. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что город Снигиревка Баштанского района Николаевской области официально был уволен 10 ноября . Населённый пункт находился в оккупации с марта.