Германия, председательствующая в Группе семи (G7), инициирует проведение первой в истории этого формата встречи министров юстиции, главной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение военных преступников к ответственности.

Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Укринформ.

— Мы будем говорить преимущественно об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации, – сказал министр.

По его словам, встреча пройдет в последующие понедельник и вторник в Берлине.

Как известно, 24 ноября Германия инициировала встречу министров иностранных дел стран G7 в связи с последними атаками РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.