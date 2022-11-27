Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Укринформ.
— Мы будем говорить преимущественно об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации, – сказал министр.
По его словам, встреча пройдет в последующие понедельник и вторник в Берлине.
Как известно, 24 ноября Германия инициировала встречу министров иностранных дел стран G7 в связи с последними атаками РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Укринформ.
— Мы будем говорить преимущественно об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации, – сказал министр.
По его словам, встреча пройдет в последующие понедельник и вторник в Берлине.
Как известно, 24 ноября Германия инициировала встречу министров иностранных дел стран G7 в связи с последними атаками РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.