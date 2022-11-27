Председатель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в деревни района.

Об этом Иван Кухта рассказал в интервью на телеканале НИС-ТВ.

— Жизнь понемногу возвращается в Снигиревку. Сейчас есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи непосредственно в села, в старостинские округа. Потому что все мостовые переходы в Снигиревке взорваны, решисты их всех взорвали. Поэтому доставить через погоду, из-за дождей… Где можно было проехать в первые дни деоккупации по полевым дорогам, сейчас такой возможности нет. Но в принципе, доставляем. Но не в той мере, в какой нам хотелось бы доставить гуманитарную помощь, - рассказал Иван Кухта.

Он отметил, что гуманитарную помощь в населенные пункты Снигиревского района доставляют с помощью тракторных прицепов. Помогают местные жители.

Журналист Виталий Мехеда и глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта, скриншот с видео

— Переправляем на джипах, бывает такое, что и тракторными прицепами перевозим там, где невозможно проехать по микроавтобусу. По-разному происходит. Непосредственно к этим населенным пунктам организует власть. Мы организовываем, старосты, помогают люди, проживающие непосредственно в этих населенных пунктах, помогают, чтобы быстрее доставить в их дома гуманитарную помощь, - сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего, Иван Кухта отметил, что пока нельзя сказать о сроках восстановления мостов, но власть над этим работает.

— Мосты через реку: мы постараемся восстановить их быстро, можно сделать понтонную переправу. Как восстановить мост через канал, который там метров 20 длиной и метра 3 – 5 глубина канала. Если учесть насыпь. С этим вопросом немного сложнее. Николаевская ОВА сейчас работает, чтобы помочь с этим вопросом. Там есть мосты через канал Службы автомобильных дорог, есть мосты, которые находятся в собственности управления канала реки Ингулец. Сейчас мы нарабатываем механизм, как быстро восстановить мосты, – сказал Иван Кухта.

Чиновник отметил, что по состоянию на сегодняшний день у Снигиревки нет прямого транспортного сообщения с областным центром — городом Николаевом из-за разрушенных дорог и мостов.

Ранее сообщалось, что в Снигиревке на мини взорвались двое пиротехников ГСЧС, один погиб.