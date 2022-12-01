Семь депутатов Южноукраинского городского совета воздержались или не голосовали за поддержку проекта закона №7476, которым планируется досрочно прекратить полномочия депутатов местных советов от запрещенных пророссийских партий.

Об этом пишет местное издание «Барометр».

На 33-й сессии Южноукраинского горсовета, которая прошла в среду 30 ноября, к трибуне вышли руководители трех фракций Южноукраинского городского совета – Александр Миронюк (Слуга народа), Елена Петрина (Европейская солидарность) и Ярослав Кудыба (Батькивщина).

Депутаты Ярослав Кудыба, Елена Петрина и Александр Миронюк

Они зачитали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и народному депутату Артему Чорноморову о поддержке законопроекта № 7476, которым досрочно прекращаются полномочия депутатов местных советов от таких партий как «Оппозиционная платформа – При жизни», «Блок Владимира Сальдо», «Партия Шария», «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Прогрессивная социалистическая партия Украины» и «Социалистическая партия Украины».

«Представители запрещенных судом партий встречали врага хлебом и солью, сдавали наши города и становились руководителями российских администраций на оккупированных территориях. При содействии изменников-коллаборантов и в результате вооруженной агрессии российской федерации миллионы украинцев остались без жилья, сотни тысяч погибли от бомбежек и десятки тысяч были замучены до смерти. Кровь наших невинных детей на руках тех, кто надеялся присоединиться к «российской империи» вместе с частью нашей страны», – цитирует «Барометр» часть выступления.

После выступления глав фракций депутат от «Европейской солидарности» Вячеслав Губа, занимающий должность заместителя генерального директора по персоналу ОП «Южноукраинская АЭС», начал защищать своих коллег из ОПЗЖ и пытался снизить градус напряжения в сессионном зале, отмечает издание.

При этом руководитель фракции (Елена Петрина), членом которой он является, призвала поддержать закон.

Депутат от ОПЗЖ Анжела Савастру, которая является заместителем генерального директора по экономике ОП «Южноукраинская АЭС», вообще пыталась перевести разговор на другую тему, добавляет «Барометр».

Голосование все же прошло. Из 25 зарегистрированных депутатов «за» проголосовало 18. Решение было принято предельным количеством голосов.

Два депутата воздержались, а пять отказались голосовать:

Дмитрий Аркатов – депутат от «ОПЗЖ» Вячеслав Губа – депутат от «Европейская солидарность» Александр Жебет – депутат от «Европейской солидарности» Андрей Москаленко – депутат от «ОПЗЖ» Жанна Кривицкая – депутат от «Предложения» Анжела Савастру – депутат от «ОПЗЖ» Вера Шикерская – депутат от ОПЗЖ.

Напомним, глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

Также он отметил, что пока неизвестно, где находятся Юрий Барбашов, которого россияне назначали «руководителем» Снигиревской военной администрации, и Татьяна Мезина, заместитель главы Баштанского райсовета, по данным СБУ также работавшая на оккупантов.