На сегодняшний день популярность криптовалюты только растет и однозначно завоевывает доверие своих пользователей. Особенно актуальным это становится для украинцев, многие из которых с начала полномасштабного вторжения РФ потеряли основной источник своего дохода. В таких условиях криптовалюта предоставляет им новые возможности для заработка.

Что такое криптовалюта и для чего нужен обменник

В общем понимании криптовалюта – это цифровая разновидность денег, которая представляет собой зашифрованный код, доступ к которому есть только у владельца. Такая валюта сегодня расценивается как инвестиция, поскольку её преимущественно покупают и продают, чтобы заработать на разнице, которая возникает при скачках курса. На первый взгляд все кажется довольно просто, однако в этом алгоритме важно найти проверенные обменные платформы. Самый простой и действенный способ – использовать рейтинг обменников криптовалюты, таким как Xchangescan. Там собраны обменные платформы, которые не просто позволяют производить быстрый обмен одной криптовалюты на другую, но и дают возможность работать с криптовалютой безопасно и комфортно. Учитывая, что рейтинг обновляется в зависимости от активности криптообменника и отзывов пользователей платформы, отслеживать надежные обменные платформы становится намного проще.

На что нужно обратить внимание при выборе криптообенника

Перед тем, как попасть в рейтинг криптообменники проходят тщательный мониторинг. Поскольку задача стоит выбрать надежную обменную платформу, отбор проходит по нескольким критериям:

Репутация (отзывы пользователей и упоминания на трастовых порталах);

Функциональность (количество валют, скорость обмена, P2P-обмен);

Безопасность (юридическое лицо, публично доступная оферта и политика конфиденциальности);

Публичность (наличие профилей Telegram, Facebook/Instagram, Twitter, YouTube);

Удобство (прозрачность комиссии, служба поддержки, PageSpeed, интерфейс, мобильная версия).

Уже сегодня криптовалюта становится полем для долгосрочных инвестиций. Это стало возможным благодаря тому, что всего за 10 лет она набрала высокую популярность. По прогнозам специалистов, стоимость криптовалюты будет расти. В долгосрочной перспективе вложения могут оказаться более выгодными и имеют меньшую вероятность прогореть. Главное – оценить все риски и руководствоваться правилом надежности при выборе обменных платформ.