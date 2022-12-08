Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело относительно обвинения в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

Об этом говорится в заявлении суда, пишет "Европейская правда».

«Согласно статье 63 Устава, в тех случаях, когда возникает вопрос о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тех, к которым относится дело, каждое из этих государств имеет право вступить в рассмотрение. В этом случае толкование, данное решением суда, будет все равно обязательным для них», — говорится в заявлении.

В своей совместной декларации Канада и Нидерланды заявляют, что «принимая во внимание jus cogens (императивная норма — ред.) характер запрета геноцида и erga omnes partes (обязательные обязательства — ред.) характер обязательств по Конвенции о геноцид, все Договаривающиеся стороны представляют общий интерес в достижении высоких целей Конвенции о геноциде», — говорится в заявлении.

Они добавляют, что «учитывая их общую заинтересованность в достижении высоких целей Конвенции, а также их дальнейшую заинтересованность в ней Канада и Нидерланды решили вмешаться в это дело, чтобы изложить свое толкование соответствующих положений Конвенции перед судом».

Также сообщается, что Украине и Российской Федерации было предложено подать письменные замечания по поводу совместного заявления Канады и Нидерландов присоединиться к делу.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что через 90 лет после Голодомора Россия совершает новый геноцид украинцев и призвал победить преемников Сталина.