Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.

На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли, сообщает прессслужба СБУ.

В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом России.

Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Отмечаем, что СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ Харьковской области совместно с Национальной гвардией и Госпогранслужбой.