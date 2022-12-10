Совет Европейского Союза достиг соглашения по выделению Украине кредита на 18 млрд евро для поддержки страны в условиях агрессии России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Предложение было принято Советом ЕС 10 декабря и будет представлено в Европарламенте для возможного принятия на следующей неделе, передает ЛИГА.Новости.

Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период, и государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов на средства внешних целевых поступлений. Гарантии по этому кредиту будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Цель программы – предоставить краткосрочную финансовую помощь, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальную поддержку для постоянного послевоенного восстановления Украины.

- Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько нужно, – заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Как пишет Welt, первоначальное предложение Еврокомиссии предполагало, что для пакета помощи фактически было необходимо единодушное решение 27 стран ЕС. Однако Будапешт заблокировал пакет из-за спора о возможной заморозке миллиардов евро для Венгрии. Председательство Чехии в Совете ЕС искало в этой связи способ принять решение о помощи без Венгрии.

Теперь решение заключается в том, что гарантии по кредитам – если Венгрия будет соблюдать свое вето – не покрываются бюджетом ЕС, как планировалось сначала, а берут на себя государства ЕС. Таким образом, единодушное решение не потребовалось.



