"Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.
Привлечение средств стало возможным благодаря решению Правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 миллионов евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов, сообщает пресс-служба « Укрэнерго».
— Также в пятницу Правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллионов евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе, – говорится в сообщении.
Кроме этого Кабмином был одобрен Закон Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка ссуды (37,55 миллионов евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.
Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели , необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
"Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.
Привлечение средств стало возможным благодаря решению Правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 миллионов евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов, сообщает пресс-служба « Укрэнерго».
— Также в пятницу Правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллионов евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе, – говорится в сообщении.
Кроме этого Кабмином был одобрен Закон Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка ссуды (37,55 миллионов евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.
Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели , необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.