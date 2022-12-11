"Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.

Привлечение средств стало возможным благодаря решению Правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 миллионов евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов, сообщает пресс-служба « Укрэнерго».

— Также в пятницу Правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллионов евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе, – говорится в сообщении.

Кроме этого Кабмином был одобрен Закон Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка ссуды (37,55 миллионов евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.

Напомним, Нидерланды передадут Украине трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели , необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры.