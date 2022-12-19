Министерство иностранных дел России прибегло к угрозам Греции после того, как греческие власти выразили готовность передать Украине зенитно-ракетные системы С-300 при условии размещения на Крите американских комплексов Patriot.

Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД РФ, он обнародован от имени спикера министерства Марии Захаровой, сообщает «Европейская правда».

Мария Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО провокационны и «откровенно враждебны» в отношении России. Ее заявление следует традиционной пропагандистской линии МИД РФ, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.

— Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных проживающих там этнических греков, — отметила Мария Захар.

По словам спикера, потенциальная передача Украине систем С300 станет «грубым нарушением» российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и «неизбежно будет иметь последствия».

— Пока не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности, – заявила Мария Захарова.

На минувшей неделе министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.