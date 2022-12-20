Российские военные силы и действовавшие по их приказу гражданские лица разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства из двух музеев, собора и национального архива в Херсоне, прежде чем покинуть город после 8-месячной оккупации.

Об этом сообщила 20 декабря правозащитная организация Human Rights Watch .

— В последние дни оккупации Херсона российские войска загружали картины, золото, серебро, древнегреческие артефакты, религиозные иконы и исторические документы на грузовики, направлявшиеся на подконтрольные территории России. Эти систематические кражи были организованной операцией по похищению у украинцев их национального наследия и составляют военное преступление, за которое грабители должны быть привлечены к ответственности, – заявила Белкис Вилле, заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch

С 24 февраля российские войска, как сообщается, ограбили по меньшей мере пять других культурных заведений на юге Украины – случаи, приравниваемые к военным преступлениям, заявила HRW.

Напомним, во время оккупации россияне ограбили несколько музеев Херсонской области . В художественном музее сохранилась одна из икон Николая Чудотворца.