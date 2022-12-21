Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению американского визави Джо Байдена, запланировано проведение двусторонней встречи.

Об этом сообщает Европейская правда.

Ожидается, что позже Зеленский проведет совместную пресс-конференцию с Байденом и выступит на заседании Конгресса.

Ранее Зеленский заявил, что прибыл в США, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за поддержку.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, впервые предусматривающем передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 млрд долларов с начала работы администрации Байдена.