Объединенные Арабские Эмираты передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное информационное агентство WAM.

«Генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни семей, пострадавших от кризиса», - говорится в сообщении.

Мощность генераторов – от 3,5 до 8 киловатт.

Также около 1200 бытовых генераторов доставили в Варшаву 24 декабря, а остальную страну передаст в январе.