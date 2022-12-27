Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году.

Об этом он сказал в интервью немецкому агентству dpа, передает Укринформ.

- Абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен вовремя, - заявил генсек.

Этим он дал понять, что не ожидает, что Турция будет еще долго блокировать процесс вступления.

При этом Столтенберг затруднился сказать, когда именно это произойдет.

Как сообщал Укринформ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ноябре заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования, которые Турция выдвинула для их вступления в НАТО, и пора приветствовать их в Альянсе.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае, и с тех пор получили согласие на вступление от всех членов, кроме Турции, требующей от обеих северных стран изменить правила предоставления политического убежища.