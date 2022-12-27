Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта там, где в результате российской военной агрессии были разрушены мостовые переходы.

Об этом в интервью «Центру транспортных стратегий» рассказал первый замглавы «Укравтодора» Андрей Ивко.

— Швеция начала процесс оказания помощи Украине для обеспечения критически необходимых шести модульных мостов. Сейчас идет подготовка к организации транспортировки, – сообщил он.

Он также проинформировал, что Чехия вдобавок к уже присланным в Украину 6 временным мостам планирует передать еще 12 единиц.

Напомним, Норвегия отправит в Украину 32 трейлера с мостовыми конструкциями на замену разрушенных в результате боевых действий.