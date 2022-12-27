Международные партнеры разработают проект строительства новой набережной от Варваровского моста до микрорайона Намыв в Николаеве.

Об этом сообщил секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько во время онлайн-сессии 27 декабря, пишут «НикВести».

В частности, он предложил депутатам включить в повестку дня вопрос об утверждении градостроительной документации: «Коррекция: детальный план территории, ограниченной улицами: Лазурная, Киевская, Генерала Карпенко, Никольская, Большая Морская и береговой линией г. Южный Буг».

Он пояснил, что поддержав это решение, Николаев получит бесплатно разработанный проект набережной. Над ним, в частности, будут работать компании, с которыми город сотрудничает по разработке Генерального плана.

— Сейчас мы сотрудничаем с Архитектурным бюро One Works и датской инжиниринговой компанией Кови по разработке Генерального плана. В рамках этого сотрудничества также были выделены такие точечные пилотные проекты, которые будут более подробно проработаны этими проектировщиками. Один из таких проектов – наша, так сказать, новая набережная. От Варваровского моста до микрорайона Намыв. Если мы уже подготовим определенную документацию, то это позволит нашим проектировщикам делать проект этого объекта. Если мы этого не сделаем, рискуем потерять время. А как вы понимаете, это все происходит за средства собственно проектировщика. Они за свои собственные средства производят проект. Думаю, что не стоит от этого отказываться, – рассказал Дмитрий Фалько.

Напомним, ранее в Николаеве уже поднимался вопрос о расширении набережной. В частности, в 2018 году действующий тогда директор КУ «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил продлить нижнюю набережную за Ингульский мост .

В 2019 году сообщалось о планах построить прогулочную набережную Варваровского моста в общественное пространство «8 Причал». Позже соответствующим проектом поделился депутат Николаевского городского совета и директор ООО Артель Дмитрий Иванов.

Также в интервью «НикВести» городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал, что набережную собираются сделать длиннее: от Варваровского моста и до «Ривьеры».