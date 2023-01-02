Сотни львовян собрались 1 января у памятника Степана Бандеры, чтобы почтить 114-летие со дня рождения проводника Организации украинских националистов, сообщает корреспондент Радио Свобода.
В этом году, учитывая меры безопасности, не проводили традиционное вече и шествия. Также организаторы маршей во Львове сейчас защищают Украину.
Представители власти и общественность возложили цветы к подножию памятника руководителю ОУН, духовенство провело молитву за Украину.
«Сейчас в активной фазе российско-украинской войны Россия творит очередной миф о Бандере, враг сводит все к тому, что каждый украинец есть бандеровец. К сожалению, о Бандере многие в Украине не знают, все сводится к песне «Отец наш Бандера». Ассоциация Бандера и война активизируется в такой момент и Бандера является символом освободительной борьбы, независимо или за Бандеры ли гражданин», – говорит историк, исследователь истории ОУН и УПА Николай Посивнич.
«Мы каждый год приходим 1 января к памятнику Бандере. Хотим отдать честь украинцу, который поднимает душу. Мы чтим украинского героя и его идеи самостоятельной Украины», – говорит супруги Мирослав и Галина Говорухи.
После завершения торжества десятки человек остались на площади. Они пели украинские песни, колядки.
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Сотни львовян собрались 1 января у памятника Степана Бандеры, чтобы почтить 114-летие со дня рождения проводника Организации украинских националистов, сообщает корреспондент Радио Свобода.
В этом году, учитывая меры безопасности, не проводили традиционное вече и шествия. Также организаторы маршей во Львове сейчас защищают Украину.
Представители власти и общественность возложили цветы к подножию памятника руководителю ОУН, духовенство провело молитву за Украину.
«Сейчас в активной фазе российско-украинской войны Россия творит очередной миф о Бандере, враг сводит все к тому, что каждый украинец есть бандеровец. К сожалению, о Бандере многие в Украине не знают, все сводится к песне «Отец наш Бандера». Ассоциация Бандера и война активизируется в такой момент и Бандера является символом освободительной борьбы, независимо или за Бандеры ли гражданин», – говорит историк, исследователь истории ОУН и УПА Николай Посивнич.
«Мы каждый год приходим 1 января к памятнику Бандере. Хотим отдать честь украинцу, который поднимает душу. Мы чтим украинского героя и его идеи самостоятельной Украины», – говорит супруги Мирослав и Галина Говорухи.
После завершения торжества десятки человек остались на площади. Они пели украинские песни, колядки.