Сотни львовян собрались 1 января у памятника Степана Бандеры, чтобы почтить 114-летие со дня рождения проводника Организации украинских националистов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В этом году, учитывая меры безопасности, не проводили традиционное вече и шествия. Также организаторы маршей во Львове сейчас защищают Украину.

Представители власти и общественность возложили цветы к подножию памятника руководителю ОУН, духовенство провело молитву за Украину.

«Сейчас в активной фазе российско-украинской войны Россия творит очередной миф о Бандере, враг сводит все к тому, что каждый украинец есть бандеровец. К сожалению, о Бандере многие в Украине не знают, все сводится к песне «Отец наш Бандера». Ассоциация Бандера и война активизируется в такой момент и Бандера является символом освободительной борьбы, независимо или за Бандеры ли гражданин», – говорит историк, исследователь истории ОУН и УПА Николай Посивнич.