Учения украинских войск по использованию систем противовоздушной обороны Patriot начнутся уже в январе 2023 года и продлятся несколько месяцев.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Минобороны США.

В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинцев на системах Patriot непосредственно на территории США или за рубежом, или объединив эти оба варианта.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность учить украинские военные работы по ЗРК Patriot на территории США.