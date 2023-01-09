Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция.

Об этом сообщает DW.

Стокгольм намерен содействовать «сильному желанию» Киева приблизиться к членству в ЕС. Об этом пойдет речь в ходе саммита Украина-ЕС, который, по словам постоянного представителя Швеции при ЕС Ларса Даниэльссона, состоится 3 февраля в Украине.

Даниэльссон на встрече с журналистами также сообщил, что «Украина и военная агрессия РФ против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства» в ЕС. По его словам, Евросоюз уже сделал многое для поддержки Украины, «но нужно делать больше, чтобы процесс поддержки — гуманитарной, финансовой, военной — не прекращался».

2 января по результатам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Офисе президента сообщили, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Однако по очередности он должен проходить в Брюсселе.

Евросоюз долгое время не подтверждал, что ближайший саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве. Например, 22 декабря спикер председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс заявил, что 3 февраля 2023 года в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.

Теперь в ЕС официально подтвердили, что саммит состоится в Киеве 3 февраля, как это и анонсировала ранее украинская сторона.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем – обсуждали подготовку к саммиту Украина-ЕС.