Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборантов и государственных предателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Об этом говорится в обращении президента, а также публикации Украинской правды.

— На основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича. Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими, - сказал Владимир Зеленский.

Также, по словам источника, у них планируют забрать мандаты народных депутатов.

Тарас Козак — бежавший в Россию нардеп «ОПЗЖ» еще до начала войны, потому что в отношении него в Украине возбудили уголовное дело из-за госизмены. Он причастен к схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Виктор Медведчук также представитель «ОПЗЖ», который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян в Киевской области пытался покинуть Украину, но его задержали украинские правоохранители.

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госпредателю и куму российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. Примечательно, что при каденции Петра Порошенко Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с супругой, которая накануне вторжения сбежала в Россию.

Экс-нардеп Андрей Деркач, по данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу захватить страну. В настоящее время он находится в розыске.

В США считают, что Деркач больше 10 лет был активным российским агентом и еще в 2020 году ввели против него персональные санкции.

Ренат Кузьмин – нардеп «ОПЗЖ», которому также сообщили подозрение в госизмене из-за публикаций в СМИ пропагандистских материалов. Ранее его подозревали в отмывании незаконно добытого имущества.

В Раду-2019 «депутат» пробился после судебного процесса. В настоящее время Кузьмина разыскивает ДБР.