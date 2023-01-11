За последние 10 лет паспорт гражданина Украины поднялся на 24 позиции в международном рейтинге Henley Passport Index.

По итогам 2022 года он занял 35-е место, тогда как в 2012 году был лишь на 60-м.

Данный рейтинг формируется исходя из того, сколько стран обладатель паспорта может въезжать без предварительного получения визы.

Для граждан Украины на сегодняшний день в этом смысле доступны 144 государства и территории из 227 учтенных при составлении рейтинга.

При этом его составители предполагают, что в будущем украинский паспорт способен войти и в десятку самых «мощных» в мире, чему может способствовать принятие страны в Европейский союз.

Напомним, гражданин России, превысивший срок пребывания в Украине, нарисовал в загранпаспорте флаг Украины с надписью «Украина превыше всего» и написал «Путин х..ло», чтобы его не возвращали на родину.