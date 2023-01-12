Беженцы из Украины смогут продлить свою временную защиту в Чехии на один год. Таким образом, он продлится до конца марта 2024 года.

За это решение проголосовали 57 из 62 членов Сената. Теперь поправку должен подписать президент, сообщает ČTK.

— Временная защита дает беженцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. С другой стороны, расширение защиты позволит властям узнать более точные данные о том, сколько беженцев действительно находится в Чехии, – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что в настоящее время беженцев из Украины около 300 тысяч. Из-за мягкой зимы в Украине и продвижения ВСУ их количество резко не растет.

Украинцы, которые захотят продлить временную защиту, должны будут зарегистрироваться в электронном виде до конца марта. После этого они получат дату личного визита в МВД, где получат так называемую визовую наклейку.

Если беженец из Украины не зарегистрируется до указанной даты или после регистрации не явится за оформлением визы до конца сентября 2023 года, его временная защита истекает.

Согласно изменениям, украинцам будет проще получить психологическую помощь, также будут изменены правила причисления украинских детей в дошкольное образование и обязательное посещение школы на следующий учебный год. Кроме того, закон упростит процедуру отчисления ребенка из детсада, поскольку дети часто возвращаются в Украину с родителями, не сообщают об этом сад и занимают место.

Правительство Чехии готовит еще одну поправку к законодательству, которая должна ограничить срок бесплатного экстренного проживания, чтобы мотивировать беженцев самостоятельно искать жилье. Беженцы могут проживать в экстренных помещениях в общежитиях или пансионатах бесплатно в течение максимум 150 дней. Через пять месяцев им придется либо продолжать платить за свое пребывание самостоятельно, либо им придется уехать.

Напомним, количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 миллионов 915 тысяч 287 человек.