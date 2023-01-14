Посол Украины в Турции Василий Боднар

Турецкая республика изменила свою позицию по войне в Украине и уже говорит о восстановлении территориальной целостности Украины, а не только о «мире любой ценой», считает посол Украины в Турции Василий Боднар.

Об этом украинский дипломат сказал в интервью агентству«Укринформ».

По мнению посла Василия Боднара, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция прилагает немалые усилия для мирного урегулирования войны, и последовательно придерживается этого подхода на всех уровнях.

«Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, «мир превыше всего», но сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины», – подчеркнул Василий Боднар.

По его мнению, заявления представителей Турции в последнее время «четко свидетельствуют» о понимании необходимости освобождения всех временно оккупированных территорий Украины.

«В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может послужить основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника», – сказал Василий Боднар.

По его словам, турецкая сторона «прекрасно понимает» и учитывает, что Украина не изменит своих условий: Россия должна освободить украинские территории, прекратить огонь, и только после этого вероятно начало переговоров.