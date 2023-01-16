Народные депутаты собирают в Верховной Раде подписи с требованием уволить советника Офиса президента Алексея Арестовича после его заявления о ракетном ударе в Днепре.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По данным «Детектор медиа», депутаты призывают главу Офиса президента Андрея Ермака сделать официальное заявление, однозначно отграничивающее ОП от «частных экспертиз» Арестовича на военную тематику.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет средств для сбивания российских ракет Х-22. Именно такая ракета попала в многоэтажку в Днепре. Для сбивания такого типа ракет необходимы системы Patriot PAC-3 или SAMP/T.