Николаевский городской голова Александр Сенкевич запланировал весной провести публичный отчет о своей работе в течение военного 2022 года и выйти на пресс-конференцию к журналистам.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии «НикВести».

Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

Мэр Николаева подчеркнул, что в 2022 году было сделано многое, но о большинстве из этого нельзя рассказывать из соображений безопасности.

– Я думаю, что мы сделаем ее (пресс-конференцию, – прим.) в марте. Во-первых, мы сделали официальный отчет, информацию мы предоставили в СМИ, но я думаю, что мы проведем пресс-конференцию, возможно, в следующем месяце. Сейчас хочется сделать что-нибудь интересное, а не просто дать цифры. Конечно, есть некоторая информация, которую мы проработаем с военной администрацией, потому что многое из того, что было сделано, оно интересно, но все еще нельзя об этом говорить, – прокомментировал Александр Сенкевич.

Отметим, последний раз Николаевский городской голова Александр Сенкевич общался с журналистами в формате пресс-конференции в январе 2020 года.